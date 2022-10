Mehdi Bayat revient sur les tensions au Sporting de Charleroi: «Avoir une gestion saine et passer un palier sportif va devenir de plus en plus difficile»

Au lendemain du duel entre le Sporting de Charleroi et Courtrai (2-2), qui s’est déroulé dans un contexte très particulier et alors que les attaques et les insultes en direction de Mehdi Bayat ont fusé des tribunes durant presque toute la rencontre, le patron du matricule 22 a accepté de nous recevoir dans son bureau pour évoquer les sujets reprochés par les supporters. Forcément touché par les critiques, Mehdi Bayat n’avait pas passé la meilleure nuit de sa vie mardi soir.

Comment vous sentez-vous au lendemain de ce match particulier ? Et quel regard avez-vous sur ce qui s’est passé ?

Les messages extrêmement virulents de la part de supporters font mal. J’ai reçu énormément de messages de soutien de gens qui n’ont pas compris la brutalité de ce qui s’est passé. Autant d’un côté, ça fait mal, autant se sentir soutenu, ça fait plaisir. Maintenant, encore une fois, le plus important, ce n’est pas moi, c’est le Sporting de Charleroi. Il y a d’un côté l’humain parce que c’est Mehdi Bayat qui a été visé de manière directe. Et de l’autre côté, il y a l’administrateur délégué qui doit rester serein, lucide et faire en sorte qu’on puisse relever la tête le plus rapidement possible.

On a le sentiment que la fracture n’a jamais été aussi grande. Quelle issue voyez-vous à ça ?

Aujourd’hui, il y a vraisemblablement un des représentants des Ultras, à la manière d’un psychopathe, qui n’arrête pas d’envoyer des messages à tout le monde.