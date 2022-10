Météo: alternance d’éclaircies et de nuages parfois accompagnés d’averses

La nébulosité sera variable à abondante jeudi matin. Par la suite, des éclaircies alterneront avec des passages plus nuageux accompagnés d’averses parfois intenses et orageuses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Dans le courant de l’après-midi, un temps plus sec et plus ensoleillé gagnera progressivement le pays mais le risque d’une averse demeurera. Les maxima atteindront encore 15ºC en haute Ardenne et 20ºC dans le centre. Le vent sera partout modéré, de secteur sud-est s’orientant au sud.