Carburants: en France, la grève s’essouffle chez TotalEnergies

Après trois semaines de blocages, le mouvement a été « suspendu » mercredi soir sur le site pétrolier de TotalEnergies « Flandres » à Mardyck, près de Dunkerque, et celui de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, au moment où les équipes de nuit devaient prendre leur quart, a appris l’AFP auprès d’Eric Sellini, coordinateur national de la CGT pour TotalEnergies.

La fin de la grève avait été votée plus tôt dans la journée à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique). Le mouvement a en revanche été reconduit à Gonfreville en Seine-Maritime (raffinerie et dépôt) et au dépôt de Feyzin (Rhône), ont indiqué des sources syndicales.