Prix de l’énergie: le point sur les perturbations en ce jeudi de mobilisation syndicale

La FGTB et la CSC mènent ce jeudi, une série d’actions contre la hausse du prix de l’énergie, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Le réseau TEC notamment, s’en trouve fortement perturbé.

L’inflation galopante, les factures qui s’emballent, l’envolée des prix de l’énergie, le pouvoir d’achat qui s’érode… Dans un contexte économique de plus en plus délicat, les syndicats ont décidé de passer à l’action, tout en martelant leurs revendications, dans l’espoir de faire bouger les politiques et les employeurs.

Parmi leurs chevaux de bataille ? La taxe sur les surprofits, le plafonnement des prix de l’énergie et la nationalisation du secteur énergétique. « Trois axes indispensables pour réduire la facture énergétique des ménages », résument les représentants syndicaux. « Le gouvernement a fait un premier pas sur les surprofits des entreprises énergétiques, et nous le saluons. Mais il faut aller plus loin. D’autres secteurs réalisent des bénéfices exceptionnels ’grâce’ au contexte de crise. Ceux-là devraient également participer à l’effort et être soumis à un impôt plus élevé », pointe la FGTB.