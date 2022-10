L’ours blanc, le plus puissant carnivore terrestre (vidéo) En partenariat avec «The Explorers», «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre. Dans cette épisode, nous partons à la découverte de l’ours blanc.

Vidéo Par la rédaction Publié le 20/10/2022 à 10:07 Temps de lecture: 1 min

L’ours polaire est le plus puissant carnivore terrestre. En Arctique, où il vit, le réchauffement climatique est trois fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde, voire quatre fois selon les études les plus récentes. Selon un rapport publié dans Nature Climate Change en 2020, cela pourrait signer la quasi-extinction de cet animal emblématique.

