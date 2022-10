24h vélo de Louvain-la-Neuve: les vélos folkloriques se peaufinent

Après deux ans de report pour cause de covid, la 43e édition de la plus grande manifestation estudiantine aura bien lieu les 26 et 27 octobre. En plein congé d’automne !

On attendait cela depuis trois ans. C’est le plus grand rassemblement estudiantin ! Alors, c’est sûr que l’on va en profiter. Mais en participant de l’intérieur. Notre vélo est connu de tous. On termine généralement dans le Top 3 des plus beaux vélos folkloriques et on ne compte pas déroger à cette tradition ! »