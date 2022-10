Cristiano Ronaldo n’est pas rentré aux vestiaires avant la fin du match de Manchester United: il a carrément quitté le stade (vidéo)

Cristiano Ronaldo est frustré, et pas qu’un peu. Mercredi soir alors que Manchester United dominait Tottenham 2-0, l’attaquant portugais a quitté le banc de touche pour rentrer aux vestiaires. En tout cas, c’est ce que tout le monde pensait.

Selon The Athletic, Ronaldo a en réalité directement quitté Old Trafford, sans passer par le vestiaire. Le quintuple Ballon d’Or n’apprécie visiblement pas la décision de son entraîneur Erik ten Hag de le laisser sur le banc, d’autant plus pour une affiche de Premier League.