«Je dirais même plus»: Tchine Tchine!

Que retiendra-t-on du XXe congrès du parti communiste chinois ?

D’abord sa mise en scène. La Chine se vante d’être à la pointe des technologies, capable de suivre en temps réel, grâce à des robots futuristes, le déplacement de ses un milliard quatre cent cinquante mille habitants et bientôt de lire le déroulé de leurs pensées en faisant « bip » quand certains mots surgissent dans leur cerveau, « liberté », « démocratie », « occidental », « dictateur » et, curieusement « oignon » (un bug sans doute, la machine confondant oignon et ouïgour). Provoquant l’arrivée immédiate des pompiers pour éteindre le feu (et le pauvre individu pensant).