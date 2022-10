Sommet européen à Bruxelles: les perturbations dans les transports et sur la route ce jeudi

Ces 20 et 21 octobre a lieu un sommet européen à Bruxelles. De nombreuses mesures de sécurité sont prises et impactent la mobilité.

En préparation de ce sommet ces 20 et 21 octobre, le tunnel Reyers-Centre est fermé à la circulation venant de la E40 et A3. Le quartier autour du rond-point Schuman sera également fermé, vers 12 heures. La circulation y sera interdite et les piétons devront également montrer leur carte d’identité pour renter dans le périmètre.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour un nouveau sommet, centré sur les prix excessifs de l’énergie. Très divisés sur le sujet en raison des spécificités de vingt-sept marchés de l’énergie différents, ils doivent trouver une approche commune de la crise.

Les bus 59 et 60 direction Bordet Station et Ambiorix sont déviés entre Natation / Varia et Maelbeek par l’avenue du Maelbeek, les 80 direction Porte de Namur sont déviés entre Leman et Jourdan par la rue Belliard.