Liv Strömquist: «Aujourd’hui, les hommes affirment leur pouvoir en refoulant leurs sentiments amoureux»

L’autrice de BD suédoise, qui dissèque nos vies en invoquant les penseurs classiques et contemporains, s’interroge à présent sur la beauté « vendue » par Kim Kardashian et ce qu’elle révèle de nous-mêmes.

Liv Strömquist, née à Lund (Suède) en 1978, est une autrice de bandes dessinées qui ne compte plus ses succès. Au fil des bulles, cette diplômée en sciences politiques nous explique le pourquoi de nos réactions en s’appuyant sur les réflexions de penseurs classiques et contemporains, tout en y apportant sa touche personnelle. Ses trames narratives nous aident à comprendre les failles de nos propres expériences. Divorcée, elle a deux enfants de 13 et 11 ans, ainsi qu’un troisième de 4 ans avec son conjoint actuel.