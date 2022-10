Mathieu Valbuena réagit au sacre de Karim Benzema au Ballon d’or 2022 (vidéo)

Karim Benzema a reçu le Ballon d’or 2022 ce lundi, devançant Sadio Mané et le Diable rouge Kevin De Bruyne. Une consécration pour l’attaquant du Real Madrid, qui a connu une carrière faite de hauts et de bas. L’un des épisodes les plus marquants est malheureusement extra-sportif et concerne l’affaire de chantage la sextape envers Mathieu Valbuena. Sept ans plus tard et après un passage au tribunal l’an dernier, ce dossier est désormais de l’histoire ancienne.

Dans un entretien à 90 Football, Valbuena a d’ailleurs félicité Benzema pour son Ballon d’or. « Je suis content pour lui, car il le mérite », a expliqué le milieu de terrain de l’Olympiakos. « Dans la vie, il faut être honnête. J’ai toujours su différencier le foot et l’extra-foot. Il a fait une saison extraordinaire. Quand tu joues dans un club comme le Real Madrid depuis tant d’années et que tu es performant, ce ne serait pas objectif de ma part de dire qu’il ne le mérite pas. Ça faisait un moment qu’au Ballon d’or, il n’y avait pas trop de suspense. La seule chose que je peux dire, c’est que c’est mérité. »