Bonne nouvelle au Standard: William Balikwisha prolonge chez les Rouches jusqu’en 2025

Natif de Bruxelles, Balikwisha (23 ans) a passé de nombreuses années au RSC Anderlecht avant de débarquer à l’académie du Standard en 2014, alors qu’il avait 15 ans. Après des prêts au Cercle Bruges et au MVV Maastricht lors de la saison 2019-2020, Balikwisha semble avoir franchi un cap cette saison.

En effet, le petit frère de Michel-Ange Balikwisha, qui a lui quitté le Standard pour l’Antwerp en 2021, a déjà marqué deux buts et distillé autant d’assists. Il a notamment brillé lors de la large victoire contre le Club de Bruges (3-0) avec un but et deux assists.