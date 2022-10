Roulé à la cannelle: la pause-café à la suédoise

Brioche sucrée et épicée, le roulé à la cannelle a tout pour égayer une grise journée d’automne. Difficile à réaliser chez soi, on en trouve de plus en plus facilement dans les cafés de la capitale. Rien de surprenant, car la pâtisserie est intimement liée au travail.

La série Better call Saul, diffusée sur Netflix, s’est achevée il y a quelques mois. A presque chaque début d’épisode, les fans ont eu l’occasion de saliver devant les gros plans de roulés à la cannelle préparés par Saul Goodman. Plus connue dans le monde sous son nom américain de « cinnamon roll », cette petite pâtisserie provient pourtant de la Suède. Pour plus d’authenticité, dites d’ailleurs « kannelbullar ». Il s’agit d’une bande de pâte brisée, enduite de beurre, de sucre et de cannelle, roulée sur elle-même et cuite au four. Elle est généralement recouverte d’un glaçage ou de perles de sucre. Le roulé à la cannelle se mange chaud ou froid. L’idéal est de le déguster dans l’heure de la sortie du four. Face à un roulé à la cannelle refroidi, les aficionados n’hésiteront pas à le repasser au four quelques minutes avant de le manger.