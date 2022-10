Lucas Meister: «Comme un lapin pris dans les phares d’une voiture»

Lucas Meister et Bérangère McNeese portent la série sur leurs épaules. Ils vantent les envies d’expérimentation des créateurs de « Des gens bien ».

Linda : « C’est un personnage lumineux et très maladroit, pas tellement dans son élément mais qui a envie de plaire et de s’intégrer. Touchant malgré et par sa maladresse. »

Tom : « C’est un type tout ce qu’il y a de plus banal et qu’on voit devenir un héros grâce aux épreuves qui lui tombent dessus et qui y révèle sa vraie personnalité. »

Sans en dire trop sur les ficelles de l’intrigue, Lucas Meister et Bérangère McNeese ont endossé la cape de deux trentenaires aux abois, qui cherchent d’abord « à être heureux ». « Linda se le répète tout le temps », détaille l’actrice, « c’est son leitmotiv : “ça va aller”. Aucun des deux ne veut se résigner à une situation qu’ils trouvent injuste, et donc tous les moyens sont bons pour en sortir. Je pense que ça montre bien de quoi les gens sont capables quand ils se retrouvent dans des situations d’urgence », précise-t-elle.