Miuccia Prada: «Mon obsession est d’utiliser les outils dont je dispose pour être utile aux autres»

Cela faisait une dizaine d’années qu’elle y pensait : permettre à la Fondation Prada, à Milan, de se consacrer à autre chose qu’à l’art, exposer non seulement des objets, des images, toutes ces choses qu’on appelle de l’art, mais aussi donner corps et visibilité à des pensées, des études, des idées, des recherches, inventer des expositions, de vraies expositions, sur des thèmes qui ne l’inspirent pas habituellement, des thèmes non abscons, non éphémères, non futiles, mais essentiels, comme la politique, les religions, le féminisme, le climat, la science.