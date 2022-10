La psychologue: «La situation économique déstabilise les familles»

Rula Al Sharif est psychologue dans un programme destiné aux enfants et aux femmes établi par l’Union des comités de femmes palestiniennes, l’une des six ONG déclarées illégales par Israël en 2021, pour des accusations de liens avec le terrorisme. Elle explique que le nombre de suicides n’a cessé d’augmenter depuis le début du blocus, pour atteindre désormais « un record », et que certaines familles envoient des hommes de main à l’hôpital pour intimider le policier qui surveille la chambre afin que personne n’apprenne de quoi se rétablissent les survivants.