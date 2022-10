Eddy Merckx conseille à Remco Evenepoel de disputer le Giro: «A ce stade de sa carrière, c’est mieux que le Tour de France»

Et Remco serait-il capable de signer un nouveau succès retentissant s’il prenait part au Giro ? « Cela dépend de la force des autres, mais Evenepoel a prouvé ces derniers mois qu’il était un champion », poursuit Merckx. « Il a connu une évolution, il a gagné la Vuelta, un grand tour. Et il l’a fait en attaquant même dans les montées abruptes. Dans le Giro, ce sera plus difficile. Les ascensions y sont plus longues et plus délicates, et dépassent souvent les 2 000 mètres d’altitude… Et la météo est également différente, avec la possibilité de neige et le froid. Mais Evenepoel doit se mettre à l’épreuve. C’est la seule façon pour lui de connaître ses limites. Vous apprenez aussi de vos défaites. »