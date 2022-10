Royaume-Uni: Harry Potter sur des pièces de monnaie

Le célèbre petit sorcier Harry Potter va figurer sur une série de pièces au Royaume-Uni dont une de 50 pence, révèle jeudi Royal Mint, l’organisme britannique chargé de l’impression de la monnaie et des billets.

Royal Mint lance une collection de pièces ensorceleuses pour célébrer le 25ème anniversaire d’Harry Potter à l’école des sorciers», premier volume des aventures au succès phénoménal du sorcier et de l’univers fantastique créé par l’autrice J.K. Rowling, détaille dans un communiqué l’organisme britannique responsable de l’impressions de la monnaie et des billets, ce jeudi. La série inclura quatre pièces figurant notamment un portrait du célèbre sorcier à lunettes rondes mais aussi le train Poudlard Express, le professeur Albus Dumbledore et l’école de sorcellerie Poudlard.

Les pièces comprennent notamment un effet d’optique qui imite l’impact d’un « coup de foudre » lorsqu’on le fait tourner devant la lumière, obtenu grâce à un laser dernier cri qui donne à la fois un caractère « magique » aux pièces, mais permet aussi de les sécuriser et de les authentifier, précise Royal Mint.