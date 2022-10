Dans LéNA cette semaine: la bédéiste Liv Strömquist interroge la dictature de l’image

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

La Suédoise Liv Strömquist est une autrice de bandes dessinées qui ne compte plus ses succès. Au fil des bulles, cette diplômée en sciences politiques nous explique le pourquoi de nos réactions en s’appuyant sur des penseurs classiques et contemporains, tout en y apportant sa touche personnelle, et nous aide à comprendre les failles de nos propres expériences.

Dans son dernier ouvrage, Dans le palais des miroirs, elle se demande à quel point la dictature de l’image a abîmé la relation que nous entretenons avec notre corps. Elle y évoque notamment l’essor des selfies : « On voit, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes qui n’étaient pas jugées “belles” auparavant. Aujourd’hui, grâce à l’inclusivité, elles ont leur chance. Mais ce qui est surtout remarquable, c’est que leur beauté ne dépend pas d’un photographe ou de ce que décide Vogue, mais d’elles-mêmes. »