La Liga menace de se mettre en grève le temps d’un week-end pour protester contre la Super League

Ce projet est revenu dans l’actualité cette semaine avec la nomination d’un PDG, qui espère pouvoir lancer cette ligue dissidente dans trois ans. Portée par douze clubs européens au moment de son annonce en avril 2021, cette ligue fermée se repose désormais sur trois équipes : la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Face au tollé des supporters et amateurs du ballon rond, le projet a coulé au bout de 48h… mais n’est toujours pas mort. Tebas souhaite dès lors porter un grand coup à cette Super League, en menaçant d’une grève lors de la 12e journée de Liga et la 13e journée de deuxième division. L’objectif est de faire pression sur le gouvernement espagnol afin qu’il modifie une loi qui rend possible la participation de clubs espagnols à la Super League, tout en restant dans le championnat national.