Jean-Luc Crucke annonce être atteint d’un cancer L’ex-ministre wallon du MR subira une intervention chirurgicale ce vendredi.

Cheffe adjointe du service Politique Par Martine Dubuisson Publié le 20/10/2022 à 15:01 Temps de lecture: 2 min

Depuis quelques jours, on reparlait beaucoup de l’ex-ministre wallon du Budget, le libéral Jean-Luc Crucke, qui avait démissionné en début d’année. Il met en effet en ce moment toute son énergie à rassembler ceux qui le veulent autour de son nouveau projet : un libéralisme social et écologique. Dans ce cadre, on évoquait cette semaine ses discussions avec des membres des Engagés (ex-CDH) et de Défi (ex-FDF) et la possibilité d’un rapprochement en vue d’un potentiel nouveau parti du centre. À lire aussi Un rapprochement au centre? Ça discute entre Engagés, Défi et Crucke & Co Ce jeudi, c’est le libéral lui-même qui poste sur Facebook une information personnelle : il annonce souffrir d’un cancer et devoir être opéré ce vendredi. « Non, cela n’arrive pas qu’aux autres », écrit-il. « Le cancer m’a rattrapé, mais je ne compte pas le laisser me dépasser. »

Il dit agir par souci de transparence : « Comme homme public, je vous dois la transparence et je subirai demain, vendredi, une intervention chirurgicale impérieuse. J’ai une totale confiance dans le corps médical et infirmier d’Erasme qui me soigne. »