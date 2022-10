Royaume-Uni: Liz Truss, un populisme à droite toute

Opportuniste, dotée d’un sens de l’équité qui interroge, néolibérale favorable aux plus riches et à la Défense, pro-Brexit, elle se situait dans une veine populiste proche de Boris Johnson, mais dans une version beaucoup plus à droite. Désormais, Liz Truss est la Première ministre au mandat le plus court de l’histoire du Royaume-Uni.