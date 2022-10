Remco Evenepoel couvert de louanges: Michel D’Hooghe et Kim Gevaert sont sous son charme

« Sa désignation n’est pas une surprise », a reconnu l’ancienne sprinteuse, directrice du Mémorial Van Damme. « Il a eu une année exceptionnelle. De façon générale, nous avons connu une très bonne année sportive en Belgique, mais les prestations de Remco ont été encore un cran au-dessus c’est vrai. Il le mérite bien. C’est un garçon charmant et inspirant, il est un ambassadeur parfait pour le sport belge. Nous sommes très contents d’avoir un tel lauréat. Le plus impressionnant dans ses prestations est d’avoir été champion du monde à la fin d’une saison déjà tellement chargée. Et où il a toujours été devant, c’était super », a estimé Kim Gevaert.

Le Trophée National du Mérite Sportif est remis une seule fois à un athlète durant sa carrière. Remco Evenepoel succède à Bashir Abdi au palmarès. « En athlétisme, nous avons eu une très belle année, avec d’exceptionnels championnats du monde et l’Euro aussi, même si ce sont le nombre de places en finale qui a été marquant. Pas une prestation en particulier. On a manqué de peu des médailles. Il y a eu de très belles choses dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris. C’est dans moins de deux ans et on voit que des choses bougent, où on change d’entraîneur, comme Nafi (Thiam, nldr). Je peux la comprendre, même si ce n’est jamais facile de prendre une telle décision. Un lien s’était construit, cela devient une partie de la famille puis se séparer, c’est dur et douloureux », a commenté l’ancienne athlète après la décision de Nafissatou Thiam d’arrêter sa collaboration avec Roger Lespagnard.

Michel D’Hooghe admiratif

Membre du jury du Trophée National du Mérite Sportif, Michel D’Hooghe estime que Remco Evenepoel, le vainqueur de la 94e édition annoncé jeudi, incarne parfaitement une « année sportive en or pour la Belgique ».

« Cela a été l’un des choix les plus faciles pour le jury même si cette année sportive ne s’est pas résumée à Remco Evenepoel. Cette année 2022 a été dorée pour le sport belge. Bart Swings a par exemple réalisé des performances fantastiques », a dit l’ancien président de la fédération belge de football.

« Il y a eu près de 50 performances exceptionnelles cette année mais personne ne sera surpris que le jury se soit rapidement mis d’accord. Pour tout ce qu’il a accompli, Remco Evenepoel est un vainqueur unanime. Il a connu une saison incroyable et ne peut décrocher ce trophée qu’une fois en carrière. Son année a été tellement extraordinaire qu’il n’y avait pas de discussion. »