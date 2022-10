«Déjà vu»: Il y a 60 ans, le monde retenait son souffle

La surenchère verbale entre la Russie et l’Otan et la menace d’utilisation des armes nucléaires rappellent furieusement la crise des missiles de Cuba. C’était le 22 octobre 1962, il y a tout juste 60 ans.

Vladimir Poutine bluffe-t-il en affirmant qu’il ne bluffe pas lorsqu’il affirme qu’au besoin, il recourra à l’arme nucléaire en marge du conflit en Ukraine ? Il y a 60 ans jour pour jour, le monde se posait la même question vis-à-vis de Nikita Khrouchtchev, dans la crise des missiles de Cuba.

« Les Russes menacent très facilement de recourir à l’arme nucléaire », expliquait au Soir, il y a quelques jours, Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’Ecole royale militaire. « Cela fait partie de leur doctrine. Et c’est à chaque fois un choc pour nous. Poutine le sait très bien, il joue sur cette phobie nucléaire en Europe : faire peur à l’Ouest. Il veut être pris au sérieux et il l’utilise comme moyen de chantage. Vont-ils le faire ou non un de ces jours, c’est un autre débat… »