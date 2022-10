Boxe: Ryad Merhy fera son retour sur le ring à Charleroi ce samedi soir

La dernière apparition officielle de Ryad Merhy sur un ring date déjà de juillet 2021. C’était au Heysel, où il avait défendu son statut de champion du monde WBA des poids lourds-légers face à un Chinois qui n’avait vraiment fait le poids qu’à la pesée. Depuis lors, Ryry a subi la loi des affaires pugilistiques qui veut que ce qui se déroule en coulisses est aussi important que ce qui se passe entre les cordes.

On l’a ainsi annoncé entre autres et principalement au Congo pour un combat d’unification WBC-WBA, puis dans le sud de la France pour sa revanche face à Arsen Goulamirian, qui l’avait puni à Marseille en mars 2018 pour ce qui reste à ce jour sa seule défaite en 31 combats. Au final, rien de tout ça n’a pu se réaliser sur fond de complications administratives et financières et c’est donc dans un tout nouvel univers qu’on retrouvera Ryad ce samedi soir au Dôme carolo, où la soirée s’annonce intéressante avec pas moins de 17 combats annoncés à partir de 15h45.