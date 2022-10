Tim Smolders affiche ses ambitions à l’Union SG: «T1? D’abord être le meilleur comme assistant»

Comme Karel Geraerts, Tim Smolders amène également une sacrée dose d’expérience à l’Union, lui qui est arrivé à la Butte en juillet dernier. Après plus de 300 matches disputés en D1 belge pour le compte du Club de Bruges, de Charleroi, de La Gantoise et du Cercle de Bruges (sans oublier un passage par le RBC Roosendaal aux Pays-Bas), l’ancien milieu de terrain avait mis un terme à sa carrière de joueur en 2015. « Au plus haut niveau en tout cas », précise-t-il. « Car j’avais encore joué trois saisons en amateurs à Zwevezele. Un club qui n’évolue désormais plus en Nationale à cause de problèmes d’infrastructures. J’ai ensuite travaillé à la fédération belge comme assistant de Jacky Matthijssens chez les U19, avant de rejoindre Bruges. »