Paris va s’embraser: tout savoir sur la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques

La cérémonie d’ouverture se fera place de la Concorde et sur le bas des Champs-Élysées en 2024.

Pour satisfaire la demande du mouvement paralympique d’avoir une jauge au moins équivalente à celle du Stade de France en mode cérémonie, c’est-à-dire au moins 60.000 personnes, le projet a été amendé et s’est étendu sur l’avenue la plus connue de Paris.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques 2024 (28 août-8 septembre) aura lieu place de la Concorde mais aussi sur le bas de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, ont détaillé jeudi les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) au cours d’une conférence de presse.

Cette cérémonie, validée par le conseil d’administration du comité d’organisation jeudi, pourra accueillir 65.000 personnes : 30.000 personnes en places payantes et 35.000 gratuitement qui pourront assister au défilé des délégations -- 184 au total -- qui aura lieu aussi sur le bas de l’avenue des Champs-Élysées.

Elle aura lieu le 28 août au soir, a précisé le président du comité d’organisation Tony Estanguet, qui a le souhait de rendre « les Jeux les plus inclusifs possibles », avec « 11 jours de compétitions qui doivent changer le monde ».

La place de la Concorde, place emblématique de Paris, accueillera les sports urbains pendant les JO. Ses scènes et tribunes seront utilisées et transformées pour cette fête : 4.400 athlètes, et 7.000 personnes au total avec leurs accueillants, sont attendus pour parader.