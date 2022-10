Cristiano Ronaldo et Manchester United proches de la rupture

Mercredi soir, contre Tottenham, quand il a définitivement compris que son entraîneur ne ferait plus appel à ses services, Cristiano Ronaldo a, pour le dire de manière imagée, claqué la porte.

Deux-cent-quarante secondes, avec un match plié – Manchester United menait 2-0 – ne représentent a priori pas grand-chose. De fait, elles ne pèsent pas bien lourd par rapport à cette fraction de seconde qui a incité Ronaldo à tourner les talons à son équipe, et à son propre sport qui l’a désigné parmi ses plus grands représentants. Le respect, l’élégance ne sont pas des vertus variables selon que l’on soit essentiel ou périphérique. Or pour le Portugais, celles-ci ont perdu sensiblement de leur vigueur depuis que Ten Hag lui réserve un petit rôle, l’a réduit à un « cameo ».

Avant-hier, il n’a même pas figuré au générique. Ce n’était que la deuxième fois en 10 matchs de championnat – et il a, pour ainsi dire, tout joué en Europa League – que le Portugais était resté d’un bout à l’autre des 90 minutes – enfin façon de parler… – sur le banc des remplaçants.

La précédente, ce fut lors du derby à l’Etihad (défaite flatteuse des « Red Devils », 6-3). Cet après-midi-là, Erik ten Hag avait expliqué que par respect pour Cristiano Ronaldo, il valait mieux que son nom ne soit pas associé à cette humiliation. Contre les Londoniens, ce fut cependant un tout autre scénario : Manchester United a certainement livré sa meilleure prestation de la saison. Sans le concours de Cristiano Ronaldo, avec ce terrible sous-entendu qu’il n’est plus indispensable.