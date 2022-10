Plus d’un quart de la cocaïne déjà saisie dans les ports latino-américains cette année était destinée à Anvers

Six tonnes de poudre blanches débusquées d’un coup au port d’Anvers dans des citernes en provenance du Suriname. Loin d’égaler le record réalisé en 2020 – 11,5 tonnes en provenance d’un port guyanais avaient alors été interceptées en une prise –, cette découverte rapportée mardi par le SPF Finances et les douanes belges n’en reste pas moins évocatrice des quantités dantesques de stupéfiants qui continuent de transiter par le second port de marchandises d’Europe. Elle replace aussi sur la carte l’ex-colonie néerlandaise en tant que pays d’origine à prendre en considération en matière d’exportation de cocaïne (l’an dernier, 4,96 tonnes en provenance de Paramaribo avaient déjà été saisies à Anvers).