Michel D’Hooghe veut y croire: «Les Diables rouges peuvent créer la surprise à la Coupe du monde»

Habitués aux premiers rôles lors des précédentes éditions, les Diables rouges feront plutôt figure d’outsiders au prochain Mondial qui débutera dans un mois au Qatar. Dans une interview pour l’agence Belga, l’ancien président de l’Union belge de football Michel D’Hooghe s’est exprimé sur les ambitions belges, en restant « prudent dans ses prédictions ».

« J’espère que nous ferons aussi bien, voire mieux, mais je constate aussi que certains éléments que nous avions en 2018 ne sont plus là aujourd’hui. C’est pourquoi je suis prudent dans mes prédictions », a déclaré Michel D’Hooghe. « Peut-être pouvons-nous créer la surprise » avec une équipe remaniée, rafraîchie et ambitieuse. « C’est maintenant à nos jeunes joueurs de prouver qu’ils peuvent faire la même chose et peut-être même mieux. Nous devons utiliser les armes que nous avons. »