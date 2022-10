Vacances d’automne: un moment privilégié entre grands-parents et petits-enfants

Nouveauté du calendrier scolaire, les vacances d’automne sont dorénavant plus longues d’une semaine. Un temps de repos allongé que de nombreux enfants passeront aux côtés de leurs grands-parents. Une proximité bénéfique pour les deux générations.

Entré en vigueur à la rentrée de fin août, le nouveau calendrier scolaire offre des périodes de repos plus longues aux enfants. Premier congé concerné : les vacances d’automne. Rallongées d’une semaine, elles commencent le lundi 24 octobre et se terminent le vendredi 4 novembre 2022. Aubaine pour les plus jeunes, cette semaine de repos supplémentaire peut s’avérer un casse-tête pour les parents qui ne peuvent prendre congés. Si d’ordinaire les stages demeurent une solution privilégiée par les parents, la conjoncture actuelle restreint les budgets. « Nous sommes passés de 43 inscriptions en 2019 à 29 inscriptions en moyenne par séjour pour les vacances d’automne, en 2022 » annonce Mehdi Salak, employé permanent du service encadrement de l’ASBL Vacances Vivantes. Une baisse qui s’explique selon lui par deux ans de covid, mais aussi probablement par le contexte financier difficile qui touche la Belgique aujourd’hui.