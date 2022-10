La renaissance de Dominic Thiem

Burn-out mental, opération au poignet, chute au 352e rang mondial : l’Autrichien de 29 ans, ancien joueur du top-3 et vainqueur de l’US Open en 2020, confirme son retour vers le top-100 (132e). Son objectif en 2023 : revenir plus fort qu’avant.

Parler de renaissance à Anvers ne renvoie pas automatiquement vers cette période glorieuse des peintres du baroque flamand, dont évidemment le célèbre Rubens, qui font toujours la renommée artistique de la Métropole.

Non, quand on parle de renaissance à l’European Open, on pense plus platement au retour sur le devant de la scène de joueurs comme Andy Murray (qui, encore actuellement, a remporté son 43e et dernier titre lors de l’édition anversoise de 2019) ou comme Stan Wawrinka (éliminé lundi par Gasquet, mais finaliste justement en 2019) ou encore comme Dominic Thiem, pour la première fois présent à la Lotto Arena.