Thierry Neuville en Espagne, la tête en 2023

Devoirs de vacances à la Costa Daurada. Voilà comment on pourrait interpréter la participation de Thierry Neuville au rallye d’Espagne, avant-dernière manche d’un championnat du monde 2022 qui ne le concerne plus depuis un moment. Avec Kalle Rovanpera couronné il y a deux bonnes semaines en Nouvelle-Zélande, et son employeur Toyota qui devrait l’être ce week-end, avant de conclure la saison au Japon, le Saint-Vithois n’a plus qu’à expédier les affaires courantes…