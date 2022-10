Anderlecht s’incline à Zulte Waregem: l’arbitrage au centre des débats, l’avenir de Mazzù en question (3-2)

Les Mauves menaient 1-2. Mais, en infériorité et sous le déluge, ils ont fini par céder à deux reprises. Pas vraiment de bon augure avant de se déplacer au Standard…

La 13e journée de Division 1A se terminait par le déplacement d’Anderlecht à Zulte Waregem. Après une défaite contre son rival brugeois, l’équipe de Felice Mazzù n’avait pas le droit à l’erreur sur le terrain de la lanterne rouge, également moins bonne défense de la série. Mais les Mauves ne sont pas parvenus à engranger trois points qui leur auraient pourtant fait le plus grand bien avant le Clasico au Standard. La pression s’intensifie tant et plus sur les épaules de Felice Mazzù. Est-ce le fiasco de trop ?

Le résumé du match

Zulte Waregem a cueilli à froid les Anderlechtois avec un but de Vossen de la tête, sur un centre de Miroshi repris dans le coin du but d’un Van Crombrugghe cloué au sol (1-0, 5e). Vossen a ensuite frappé le poteau sur une contre-attaque, gêné par le retour de Vertonghen (9e), qui a lui-même tenté sa chance de loin plus tard (21e). Vossen s’est mué en défenseur pour repousser une tête de Murillo sur corner (29e), avant qu’Offor ne frappe lui-même la barre transversale (31e).