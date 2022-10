Lors d’une visite d’Hadja Lahbib, la Belgique et le Maroc resserrent leurs liens

Ce sont des pays amis, mais qui ont quelques œufs à peler. La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib est jeudi et vendredi en visite au Maroc, où elle a rencontré son homologue Nasser Bourita. « Nous ouvrons un nouveau chapitre » dans les relations entre les deux pays, a-t-il affirmé. Avec comme point d’orgue la future réunion de la Haute commission mixte, qui ne s’est pas retrouvée depuis 10 ans. « L’établissement d’un dialogue régulier est plus que nécessaire. Le Maroc, pour la Belgique et l’Union européenne, est un partenaire historique et stratégique en matière de commerce, sécurité, migration, climat, énergie ou de lutte contre le terrorisme », a plaidé la ministre. Deux groupes de travail communs sur la migration et la coopération judiciaire se réuniront dans les prochaines semaines, « pour éviter les pollutions qui viennent gêner », a indiqué le ministre marocain.