D1A: battu au Standard, l’Antwerp reprend sa marche en avant contre Ostende

Jeudi soir, l’Antwerp a remporté la victoire contre Ostende, 3-0, pour le compte de la 13e journée de Jupiler Pro League. Les buts de De Laet (3e), Ekkelenkamp (53e) et Frey (79e) ont permis au Great Old de décrocher les trois points et revenir à un point de Genk.

Dans les premiers instants, l’Antwerp a pris les commandes via Ritchie De Laet (1-0, 3e). Le défenseur s’est retrouvé à la réception d’une passe de Janssen aux vingt mètres et a décoché un coup de canon dans la lucarne de Philips. Il n’y en a eu que pour l’Antwerp et pour De Laet qui a cru doubler la mise, mais dont le deuxième but a été annulé pour un hors-jeu de Janssen (19e).