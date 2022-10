«Les conséquences sont très dangereuses»: les nouvelles accusations de Zelensky contre la Russie

Des mesures d’économie d’énergie sont mises en place dans toute l’Ukraine après des frappes de missiles et de drones russes qui ont détruit plus de 30 pc des centrales électriques du pays en une semaine.

Zelensky a déclaré que les frappes russes sur les installations énergétiques de l’Ukraine « visaient à créer le plus de problèmes d’électricité et de chauffage que possible pour l’Ukraine cet automne et cet hiver et à inciter le plus d’Ukrainiens que possible à se rendre dans vos pays ».

En réponse à ces attaques, le dirigeant ukrainien a appelé les pays européens à fournir à l’armée de Kiev des défenses aériennes plus sophistiquées et à infliger à Moscou plus de sanctions économiques pour limiter ses capacités de financement de la guerre.