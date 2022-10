European Open: Goffin a soufflé Schwartzman à Anvers

Déjà trois fois finaliste à Anvers (dont l’an dernier contre Sinner), Diego Schwartzman, 19e joueur mondial, est un habitué de l’European Open. Mais ce jeudi, c’est bien David Goffin qui a démontré au petit Argentin qu’il était chez lui à la Lotto Arena. Bien plus à l’aise avec sa respiration que mardi contre Bailly, le nº1 belge a retrouvé un tennis bien aéré, fait de coups cinglants le long de la ligne et de quelques montées au filet réjouissantes. La bagarre a surtout eu lieu dans le premier set que le Liégeois arrachait de manière méritée après avoir livré un superbe tie-break (7-3). C’est lui qui avait été le plus entreprenant, poussé comme il le fallait par un public belge qui sait si bien que son joueur a bien besoin de ce petit boost, en cette saison faite de hauts et de bas. Mais c’était le jour des hauts, pour Goffin ce jeudi, devenu même intouchable dans un deuxième set rondement mené : 7-6, 6-2 en 1h50 ! « Le gain du premier set était important » reconnaissait le nº1 belge.