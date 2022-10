Pénurie d’enseignants et manque de moyens, quand le néerlandais se donne à la carte

Dans notre école, les classes de 3e primaire n’avaient l’an dernier que l’équivalent de 25 minutes de cours de néerlandais par semaine. Elles ont cette année 50 minutes, on reste très éloignés des 3 heures par semaine que la loi prévoit au deuxième degré. » Alarmée par la situation, l’association des parents d’une école communale située à Evere a interpellé la direction et le pouvoir organisateur à plusieurs reprises. « La direction nous explique que la Fédération Wallonie-Bruxelles finance 14 périodes sur les 59 à organiser, laissant les écoles et des communes incapables budgétairement de prendre à leur charge ces heures sans moyens pour le faire. Pour l’année 2022-2023 notre école va donc organiser 24 périodes (sur 59 prévues), et utilisera pour cela 10 périodes sur le capital remédiation. Il y aura donc moins d’aide pour les élèves en difficultés », poursuit ce parent d’élève.