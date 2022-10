Au Maroc, la Belgique égratigne la liberté de la presse

Drôle » de scène lors de la première visite au Maroc de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Un groupe de journalistes (dont Le Soir ) suivait l’ex-journaliste à Rabat. La conférence de presse tenue avec son homologue marocain n’a eu de « presse » que le nom.

La ministre est jeudi et vendredi en visite au Maroc pour rencontrer son homologue Nasser Bourita. Les deux ministres discutaient notamment de coopération judiciaire et migratoire et des conséquences de la guerre en Ukraine. A l’issue de leur rencontre, Hadja Lahbib et Nasser Bourita devaient s’exprimer devant les médias belges et marocains.