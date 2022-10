Cyclisme: toi aussi, viens rouler avec les pros!

Comme elle en a pris la bonne habitude depuis 2017, la formation Intermarché – Wanty Gobert organise son « Bike Day », ce dimanche à Antoing. Une journée festive dans le cadre inspirant de « Your Nature », où le team wallon va permettre aux fans de rouler avec les pros, comme par exemple l’ancien champion du monde Rui Costa, nouvelle recrue de l’équipe en 2023. « Une vingtaine de pros seront sur le vélo », explique Maxime Segers, le numéro deux d’IWG qui, cette saison, a réalisé une saison de folie. Vingt-quatre victoires dont le Gand-Wevelgem de Biniam Girmay pour une cinquième (!) place mondiale au final. Énorme donc. Comme, d’ailleurs, la possibilité de tourner les jambes avec les acteurs de cette année enflammée sur « deux distances, 50 et 80 kilomètres » et à une moyenne de plus ou moins « 30 km/h » (voir ci-dessous).