Sous pression, Felice Mazzù évoque son avenir à Anderlecht: «Je vais préparer le match au Standard»

« C’était une rencontre où il y a eu beaucoup de faits de jeu », analyse le coach des Mauves. « Le temps et la pluie se sont ajoutés à la carte rouge que nous recevons et que Zulte Waregem ne reçoit pas pour la faute sur Fabio Silva en première période. Il y a eu beaucoup de renversements de situation dans ce match. Nous avons été réduits à dix. Je pense que les joueurs ont essayé de revenir au score sur un terrain devenu très difficile pour une équipe qui aime faire rouler le ballon. Oui, il y a eu certains faits de jeu que je ne comprends pas bien ».

Nouvelle défaite d’Anderlecht, cette fois sur la pelouse de Zulte Waregem (3-2). Les Mauves menaient pourtant au score, avant de craquer, notamment suite à l’exclusion d’Arnstad. C’est un nouveau coup dur pour Felice Mazzù dont l’avenir au RSCA est plus que jamais en question.

C’est une soirée cauchemardesque avant le Clasico au Standard… « Menés au score et à dix contre onze, nous avons essayé de défendre en bloc et de repartir en transition. Mais quand on essaie plutôt de réaliser un beau geste que le fait de se montrer tueur en attaque, car nous avons eu des occasions, c’est ce qui arrive », ajoute-t-il au micro de nos confrères d’Eleven.

« Nous avons entraînement demain et je préparerai le match de dimanche avec le groupe. La connexion est bonne avec les joueurs. Mais les résultats ne sont pas là. Certes, le bilan comptable n’est pas bon. Mais il y a des choses positives : l’envie de réussir et la manière dont nous travaillons à l’entraînement ».