L’exclusion d’Arnstad assomme les Mauves: les bulletins d’Anderlecht à Zulte Waregem

5.Van Crombrugge : impuissant sur la tête de Vossen dès la 5e minute (1-0). Sauvé par son poteau quatre minutes plus tard. Et par sa transversale à la demi-heure. Sur un terrain devenu très glissant, il s’est fait très peur sur une relance peu après l’heure de jeu. Abandonné par sa défense sur le 2-2 et le 3-2.

5.Debast : premier relanceur mauve, il fut souvent obligé de balancer de longs ballons vu l’apathie de l’entrejeu. Averti en fin de première période pour rattraper une perte de balle tout à fait évitable, il a eu très peur lorsque Nicolas Laforge lui a montré la rouge pour un soi-disant coup de coude. Logiquement sauvé par le VAR.