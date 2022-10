Démission de Liz Truss: l’exercice du pouvoir désacralisé, jouet d’arrogants apprentis sorciers

Je veux dire pardon pour les erreurs commises. Je crois toujours dans la croissance et une économie basée sur des impôts bas. (…) Nous sommes allés trop loin et trop vite. » Et la Première ministre conservatrice britannique, Liz Truss de conclure son interview lundi soir à la BBC en déclarant « rester à son poste dans l’intérêt du pays ». Trois jours plus tard, c’en est fini.

Il y avait de quoi être consterné en entendant les paroles de celle qui avait fait l’étalage, en seulement quelques jours au pouvoir, de son incompétence, mais aussi d’une forme de lâcheté, faisant payer par son ministre des Finances la facture des graves erreurs de politique économique dont elle était l’inspiratrice et la décisionnaire.