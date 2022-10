Crise énergétique: les Vingt-Sept s’accordent sur un cadre de travail… Reste à le remplir

La Commission et les ministres de l’Energie sont invités à travailler concrètement et urgemment pour instaurer un « corridor de prix » pour le gaz. La Belgique se montre satisfaite.

Nous avons un accord ! » Charles Michel a pu envoyer son tweet peu après deux heures du matin, ce vendredi. Le Conseil européen a travaillé sur trois axes : faire baisser les prix, garantir la sécurité d’approvisionnement et réduire la demande. C’est bien évidemment le premier point sur lequel les Vingt-Sept étaient attendus, vu le poids des factures qui ne cesse de s’alourdir pour les ménages et les entreprises. Le Sommet ne s’est conclu sur aucune mesure concrète et immédiate (pas de plafonnement général des prix du gaz dès ce lundi, donc), ce n’est du reste pas l’enceinte pour cela. En revanche, dans leurs conclusions, les chefs d’Etat et de gouvernement sont allés plus loin que lors de leurs précédentes rencontres. « Nous avons défini un cadre de travail, dans lequel les ministres de l’Energie et la Commission ont le mandat d’avancer », a insisté Charles Michel. « Nous n’avons jamais été aussi directifs », enchaîne Alexander De Croo.