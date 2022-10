Cristiano Ronaldo, écarté du groupe de Manchester United après avoir quitté un match avant la fin, s’explique: «Parfois le feu de l’action prend le dessus» L’attaquant portugais a livré son point de vue, tentant d’apaiser la situation tendue qu’il a créée en quittant le stade avant le coup de sifflet final de Manchester United – Tottenham.

EPA

Par la rédaction Publié le 21/10/2022 à 07:53 Temps de lecture: 2 min

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United ? Mercredi, le Portugais avait quitté Old Trafford avant même la fin du match contre Tottenham après être resté sur le banc depuis le début de la rencontre. La sanction sportive n’a pas tardé : le lendemain, le club annonce qu’il est écarté du groupe pour le duel contre Chelsea au programme ce samedi. Face à cette situation, Ronaldo a pris la parole sur les réseaux sociaux. « Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer avec respect envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs », confie CR7 dans un long message posté sur Instagram. « Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été au cours des 20 dernières années à jouer au football d’élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision. »

Il poursuit en expliquant que « les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants » dans sa carrière, d’autant plus qu’il a commencé très jeune. « Par conséquent, plus tard, j’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois le feu de l’action prend le dessus. »