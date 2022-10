Elnaz Rekabi, Karim Benzema et Liz Truss: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Elnaz Rekabi

Cette jeune fille a réussi un exploit : voilà qu’on s’intéresse aux championnats d’Asie d’escalade, il faut le faire… On plaisante et on ne devrait pas : si Elnaz Rekabi force l’admiration cette semaine, c’est surtout pour son audace. Venue de cet Iran où les voiles s’envolent, elle a affronté le mur avec les cheveux au vent, ce qui est contraire à toutes les règles en vigueur dans son pays. Un modèle pour les filles restées à Téhéran.

Eva De Bleeker