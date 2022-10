Zelensky: «La Russie prépare le terrain pour une catastrophe de grande ampleur»

La Russie prépare consciemment le terrain pour une catastrophe de grande ampleur dans le sud de l’Ukraine », a dénoncé M. Zelensky à distance devant le Conseil de l’Union européenne jeudi.

Selon lui, les forces russes « ont miné le barrage et les unités de la centrale hydroélectrique de Kakhovka », une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine. Si le barrage explose, « plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d’inondation rapide », s’est-il alarmé.