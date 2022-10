«En mode survie», «Un vrai drame»... la presse belge peu optimiste sur l’avenir de Felice Mazzù à Anderlecht

Anderlecht a pris une douche bien froide à Zulte Waregem jeudi soir. Les Mauves se sont inclinés 3-2 face à la lanterne rouge du championnat, encaissant deux buts après la 80e alors qu’ils étaient réduits à dix. Si la rencontre a parfois tourné à l’absurde avec l’intervention du VAR, cela n’empêche que le club est en mauvaise posture et l’entraîneur Felice Mazzù, d’autant plus. Sans surprise, c’est l’avenir du coach anderlechtois qui fait les titres de la presse sportive en Belgique.

« Le fiasco de trop pour Felice Mazzù à Anderlecht ? », titrent nos journaux Sudinfo - Le Soir. « Contesté par une partie du public anderlechtois depuis de très longues semaines, l’entraîneur carolo sera-t-il présent sur le banc visiteur lors du Clasico de dimanche ? La question est plus ouverte que jamais tant le camouflet subit au Gaverbeek pourrait être celui de trop pour l’ancien de Charleroi et de l’Union Saint-Gilloise. À Neerpede, c’est plus tendu que jamais et le fil reliant Anderlecht et Mazzu pourrait bien être coupé. »