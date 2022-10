«Des gens bien» pour faire oublier «La trêve»

Les créateurs de « La trêve » changent de registre avec ce polar burlesque, dans lequel ils jouent avec leurs propres codes. Avec une attachante galerie de gens ordinaires, dans une zone frontalière entre la Belgique et la France.

Rien n’est innocent : la première scène de la nouvelle série des créateurs de La trêve se déroule, dans un paysage de forêts épaisses et inquiétantes, de nuit, à la sortie d’un virage. A l’image, dans le fond, de celui que le trio composé de Mathieu Donck, Benjamin d’Aoust et Stéphane Bergmans, a dû négocier après la série policière à succès, créée en 2016 et devenue la référence sérielle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Que Slash des Guns’n Roses a dit apprécier après sa diffusion sur Netflix.